В Казахстане начался седьмой раунд мирных переговоров по Сирии

Встреча направлена ​​на сохранение достигнутых результатов по укреплению режима прекращения боевых действий в Сирии, а также усиления усилий в рамках дальнейшей стабилизации ситуации в стране на этапе перехода к политическому урегулированию кризиса. Как сообщает Министерство иностранных дел Казахстана, сегодня стороны

переговоров, включая представителей правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, подтвердили свое участие.

В понедельник пройдут отдельные встречи по обсуждению повестки дня, а уже завтра состоится пленарное заседание, - пояснили в МИДе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, шестой, раунд переговоров прошел в Астане 14-16 сентября. В совместном заявлении после двухдневных переговоров Россия, Иран и Турция сообщили, что договорились выделить свои силы для патрулирования зоны, которая охватывает повстанческую провинцию Идлиб, а также части соседних районов Латакия, Хама и Алеппо.