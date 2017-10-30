В Исландии в парламент впервые прошли восемь партий

Об этом сообщает Iceland Monitor.

По информации ведомства, такая ситуация, в свою очередь затруднит формирование коалиции, которое в прошлом году заняло три месяца.

Так, в новое правительство Исландии вошли: Партия независимости, которую возглавляет премьер Бенедиктссон, Лево-зеленое движения, Социал-демократический альянс, Прогрессивная партия Исландии, Центральная партия, основанная бывшим премьер-министром за несколько недель до выборов, Пиратская партия, Народная партия и партия Возрождения.

Примечательно, что партия "Светлое будущее", которая вышла из правительственной коалиции и после чего были объявлены внеочередные парламентские выборы, теряет все парламентские места и получает лишь 1,2 процента голосов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине проходят местные выборы объединенных территориальных общин, полиция патрулирует на всех участках. Избирательные участки открылись в девять утра, в это воскресенье. Только два села - Чайковичи и Матусовка открыли голосовательные кабинки с опозданием. На данный момент лишь один избирательный участок - в селе Софиевка Белозерского района Херсонской области не работает.