В Исландии на досрочных выборах победила правящая партия

Как сообщает DW, согласно результатам полного подсчета голосов, консервативная Партия независимости набирает больше голосов. Вместе с тем голосов ей не хватает для формирования коалиции.

При этом лево-центристским силам тоже не хватит голосов для формирования правительства, - говорится в сообщении. После объявления окончательных результатов подсчета голосов на досрочных выборах в Исландии ответа на вопрос о составе будущей правительственной коалиции так и нет, поскольку Партия независимости набрала 29% голосов, полученных консерваторами мандатов не хватит для формирования правительственной коалиции, ведь пока ни одна из партий не готова вступать в коалиционные переговоры с этой политической силой.

Вариант создания коалиции "Движением левых" зеленых", социал-демократами и "Пиратами", о котором много говорили ранее, тоже невозможно. Набранных этими политическими партиями голосов мало, чтобы получить 32 необходимых для создания правительства мест в парламенте островного государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, партия независимости лидирует на досрочных парламентских выборах, прошедших в субботу в Исландии.