Украина ратифицировала два протокола Конвенции о защите прав человека

Об этом стало известно с пресс-службы Администрации Президента.

Ратификация этих протоколов свидетельствует приверженность Украины идеям и целям Конвенции, а также подтверждает намерение Украины активно участвовать в реформировании Европейского суда по правам человека с целью повышения его эффективности.

Как сообщили в пресс-службе, протокол №15 вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного срока с даты, когда все Высокие Договаривающиеся Стороны Конвенции по защите прав человека и основных свобод выразили согласие быть связанными этим протоколом.

Кроме статьи 4, которая вступает в действие через шесть месяцев с даты вступления в силу прокола № 15.

В то же время, отметили в АПУ, протокол №16 также вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трехмесячного срока с даты, на которую десять Высоких Договаривающихся Сторон Конвенции дали свое согласие быть связанными этим протоколом.

Как сообщалоь ранее в "УРА-Информ", профильный парламентский комитет утвердил, поданную президентом Украины Петров Порошенко, редакцию законопроекта о реинтеграции Донбасса.