Об этом сообщает издание The Washington Post.

По информации ведомтва, чиновники Совета национальной безопасности США настаивают на том, чтобы администрация нынешнего президента "медленно, но уверенно" работала над предоставлением украинской стороне возможности реагировать на проникновение российских танков, артиллерии и другого оборудования на оккупированные территории.

Примечательно, что несколько недель назад по этому вопросу состоялась встреча совета директоров, участие в которой приняли также члены кабинета президента.

Теперь чиновники формализуют ряд вариантов, которые позже будут представлены главе правительства США Дональду Трампу.

Добавим, что ожидаемое решение президента будет иметь последствия далеко за пределами Донбасса.

Как сообщалось ранее в "УРА-Инфрорм", министр оборон США Джеймс Маттис утверждает, что Пентагон не обеспокоен вооруженными поставками в Манилу. В Вашингтоне не придали особого значения этому решению со стороны РФ, так как и Филиппины и Россия являются суверенными странами, и их руководству само решает какие действия необходимо предпринимать на мировой арене.