09:49 30.10.2017 | Политика | Новости
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США, Южная Корея и Япония призвали КНДР прекратить "безответственные провокации"

Высокопоставленные представители обороны США, Южной Кореи и Японии провели трехсторонние переговоры и призвали Северную Корею уйти от своего "разрушительного и безрассудного пути" развития вооружений.

США, Южная Корея и Япония призвали КНДР прекратить

Об этом сообщает Reuters.

Главы объединенных комитетов начальников штабов вооруженных сил США, Южной Кореи и Японии провели трехстороннюю встречу в штаб-квартире Тихоокеанского командования американских ВС на Гавайях.

В ходе которой обменялись мнениями о недавних баллистических ракетах и ядерных испытаниях Северной Кореи.

Все члены обороны призвали Северную Корею воздерживаться от безответственных провокаций, которые усугубляют региональную напряженность и уйти от ее разрушительного и безрассудного пути развития.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уверен, что дальность ракет Северной Кореи способна достичь европейского континента.


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