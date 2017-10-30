США, Южная Корея и Япония призвали КНДР прекратить "безответственные провокации"

Об этом сообщает Reuters.

Главы объединенных комитетов начальников штабов вооруженных сил США, Южной Кореи и Японии провели трехстороннюю встречу в штаб-квартире Тихоокеанского командования американских ВС на Гавайях.

В ходе которой обменялись мнениями о недавних баллистических ракетах и ядерных испытаниях Северной Кореи.

Все члены обороны призвали Северную Корею воздерживаться от безответственных провокаций, которые усугубляют региональную напряженность и уйти от ее разрушительного и безрассудного пути развития.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уверен, что дальность ракет Северной Кореи способна достичь европейского континента.