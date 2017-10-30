Расширение автономии Каталонии возможно - МИД

Вместе с тем независимость автономии исключена. Такое мнение в воскресенье, 29 октября, высказал министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.

Он также заверил, что считает правомерными действия испанской полиции, которая жестко противостояла сторонникам независимости во время референдума. Вместе с тем, по словам глава ведомства, Мадрид "извлек из ситуации урок" и теперь будет осторожным, насколько возможно, чтобы подобные сцены не повторились.

Министр также подчеркнул, что даже лидер сепаратистов, отправленный в отставку глава Каталонии Карлес Пучдемон, может принять участие в декабрьских выборах в региональный парламент, "если не окажется к тому времени в тюрьме".

Федеральное правительство сейчас управляет Каталонией, хотя мы ясно решили, что не собираемся оставаться там надолго, - пояснил Дастис.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в испанском городе Барселона 29 октября прошла массовая акция против независимости Каталонии.