12:53 30.10.2017 | Политика | Новости
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Пучдемону не будут предоставлять политическое убежище

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель отказался предоставлять политическое убежище главе Каталонии Карлесу Пучдемону.

Пучдемону не будут предоставлять политическое убежище

Об этом передает RTBF.

Премьер очень четко высказался, что вопрос о предоставлении убежища не стоит на повестке дня у руководства страны. Он также попросил государственного секретаря Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкена не выступать с подобными заявлениями в СМИ, и лишний раз не создавать турбулентную ситуацию в стране.

Шарль Мишель подтвердил информацию о том, что никаких официальных заявлений со стороны Барселоны о предоставлении убежища не поступало.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Карлес Пучдемон призвал жителей Каталонии к сопротивлению решениям Мадрида.


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