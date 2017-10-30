Пучдемону не будут предоставлять политическое убежище

Об этом передает RTBF.

Премьер очень четко высказался, что вопрос о предоставлении убежища не стоит на повестке дня у руководства страны. Он также попросил государственного секретаря Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкена не выступать с подобными заявлениями в СМИ, и лишний раз не создавать турбулентную ситуацию в стране.

Шарль Мишель подтвердил информацию о том, что никаких официальных заявлений со стороны Барселоны о предоставлении убежища не поступало.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Карлес Пучдемон призвал жителей Каталонии к сопротивлению решениям Мадрида.