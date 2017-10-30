15:23 30.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент одобрил изменения в бюджетный кодекс страны

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в бюджет, которые повысят пенсионные оклады.

Президент одобрил изменения в бюджетный кодекс страны

Об этом передает официальный сайт украинского гаранта.

Порошенко уже подписал закон №2150-VІІІ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий", который повысит пенсионные выплаты поколению "золотой осени", а также улучшит социальную защиту украинских граждан.

Внедрение этого закона поможет найти дополнительные источники дохода для финансирование пенсионного бюджета, а также разграничить указанные расходы между бюджетами. Напомним, что пенсии в Украине отныне будут повышаться каждый год, независимо от того, кто из политиков будет находится у власти.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что стране нужны инвестиции, чтобы рост ВВП был три процента.


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