Порошенко предлагает Раде продлить на год соглашение с Нидерландами о миссии защиты расследования крушения MH-17

Как сказано на официальном сайте парламента, законопроект, который предусматривает продление до 1 августа 2018 года срока действия соглашения между странами о международной миссии защиты расследования, зарегистрирован в сегодня утром. Вместе с тем в настоящее время текст документа отсутствует.

Напомним, Соглашение о международной миссии защиты расследования Украина и Нидерланды заключили 28 июля 2014 года. В ноябре 2016 года Верховная Рада продлевала его до 1 августа 2017 года.

Как сообщал УРА-Информ, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.