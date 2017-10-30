Полиция в Днепропетровской области задержала 24 напавших на избирательный участок - ФОТО

Они пытались на избирательном участке, где в воскресенье проходили местные выборы в объединенные территориальные общины, влить зеленку в урны с бюллетенями. Как сообщает отдел коммуникации полиции области, злоумышленники на семи автомобилях пытались скрыться.

Вместе с тем полицейским удалось установить их местонахождение и успешно реализовать оперативный план "Перехват". Автомобили были остановлены на посту, а людей, которые находились в них доставили в Синельниковское отделение полиции. Во время осмотра машины полицейские обнаружили большое количество оружия.

В салонах и багажниках нашли огнестрельное и травматическое оружие, автоматы Калашникова, карабины, помповые ружья, патроны, бронижилеты, балаклавы, арматуру и биты.

Их действия правоохранители квалифицировали как препятствование осуществлению избирательного права и теперь, согласно соответствующей статье Уголовного кодекса Украины им грозит лишение свободы до 12 лет.

В то же время общественная организация "Опора" сообщила, что к избирательному участку в селе Майское Синельниковского района на семи автомобилях с киевскими номерами подъехали молодые люди, одетые в камуфляжную одежду. Они разбили стекла холла, где размещался избирательный участок.

Ударом топором по ноге нападавшие ранили представителя полиции, а также стреляли в представителя группы быстрого реагирования, - пояснили наблюдатели, добавив, что во время нападения на участок у автомобилей были киевские номера серий "АА" и "АИ", а во время задержания уже днепропетровские номера серии "АЕ".

По предварительной информации, бюллетени не повреждены, и на избирательном участке №120505 продолжается подсчет голосов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепропетровской области во вермя нападения неизвестных на избирательный участок в селе Майское Синельниковского района пострадало два сотрудника полиции.