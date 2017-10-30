09:32 30.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Полиция открыла десять уголовных дел по нарушениям на местным выборах

За вчерашний день, по итогам голосования на местных выборах в объединенные территориальные общины, которые проходили в Украине в воскресенье, 29 октября, полиция открыла десять криминальных производств.

Полиция открыла десять уголовных дел по нарушениям на местным выборах

Четыре их них открыты по факту подкупа избирателей. Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, всего за вчерашний день в полицию поступило 207 сообщений.

Из них 136 заявление был написано еще во время проведения выборов. Подавляющее большинство сообщений было связано с нарушением ведения предвыборной агитации и подкупом избирателей, по каждому из этих фактов полиция проводит детальную проверку, - пояснили в полиции.

Сведения о десяти фактах из общего количества сообщений внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований, из них четыре - по фактам подкупа избирателей, еще по два - по фактам незаконного использования избирательных бюллетеней, а также умышленного уничтожения или повреждения имущества. Кроме того, зафиксировано по одному факту причинения легких телесных повреждений и препятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепропетровской области во вермя нападения неизвестных на избирательный участок в селе Майское Синельниковского района пострадало два сотрудника полиции.


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