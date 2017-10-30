Полиция открыла десять уголовных дел по нарушениям на местным выборах

Четыре их них открыты по факту подкупа избирателей. Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, всего за вчерашний день в полицию поступило 207 сообщений.

Из них 136 заявление был написано еще во время проведения выборов. Подавляющее большинство сообщений было связано с нарушением ведения предвыборной агитации и подкупом избирателей, по каждому из этих фактов полиция проводит детальную проверку, - пояснили в полиции.

Сведения о десяти фактах из общего количества сообщений внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований, из них четыре - по фактам подкупа избирателей, еще по два - по фактам незаконного использования избирательных бюллетеней, а также умышленного уничтожения или повреждения имущества. Кроме того, зафиксировано по одному факту причинения легких телесных повреждений и препятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепропетровской области во вермя нападения неизвестных на избирательный участок в селе Майское Синельниковского района пострадало два сотрудника полиции.