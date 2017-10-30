Малайзия разрывает дипломатические отношения с Пхеньяном

По словам премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, страна полностью соблюдает все резолюции ООН, однако если вопрос касается ядерной угрозы со стороны КНДР, то здесь мы будем четко стоять на позициях сдерживания агрессии со стороны северокорейского правительства.

Малайзия планирует закрыть свое посольство в Пхеньяне, ранее государство разорвало контракт о безвизовом режиме после того, как в аэропорту страны произошло убийство брата северокорейского лидера Ким Чен Нама.

Напомним, что Совбез ужесточил экономические санкции и ввел запреты на торговлю со страной нефтью, текстилем и газом.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп заявил, что за последние 25 лет американским президентам так и не удавалось достичь компромисса с КНДР.