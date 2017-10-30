Кандидаты от БПП побеждают в 40% общин, - экзит-пол

В этих регионах ни одна другая политическая сила не приближается к этому результату. Такие данные в понедельник утром, 30 октября, обнародовали экзит-полы, проведенные партийными штабами.

По данным наблюдателей от пресс-службы БПП, наибольшую поддержку кандидаты от "БПП "Солидарность" получили в Харьковской, Винницкой и Днепропетровской областях.

При этом, комментируя результаты экзит-пол, народный депутат Украины Максим Саврасов заявил, что кандидаты от партии "БПП "Солидарность" шли на выборы с лозунгом поддержки реформы децентрализации. Их победа означает, что избиратели поддерживают эту реформу, - завил политик, добавив, что в настоящее время продолжается параллельный подсчет голосов в сельских и поселковых ОТО, где председатели и депутаты избирались по мажоритарной системе, а также в городских ОТО, где депутатов избирают по пропорциональной системе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным общественной организации "Ополра" явка на местных выборах, которые состоялись в Украине в воскресенье, 29 октября, составила 48 %.