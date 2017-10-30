Явка на местный выбора составила более 48%

По данным пресс-службы общественной организации "Опора" явка по состоянию на восемь часов вечера составила 48,2%. При этом основная масса избирателей пошла вечером, что и создало очередь на момент закрытия участков.

Вместе с тем в организации также сообщили, что ключевой проблемой во время сегодняшнего голосования была выдача бюллетеней избирателям без предъявления паспорта. Так же как и в предыдущий отчетный период "Опоры" зафиксирована случаи нарушения тайны голосования на 0,8% избирательных участков, - пояснили в пресс-службе, добавив, что наблюдатели, вместе с тем, заверили, что они не зафиксировали существенных нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов на участках, и что со стороны участковых избирательных комиссий им были обеспечены беспрепятственные условия для наблюдения за всеми избирательными процедурами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепропетровской области во время охраны публичной безопасности на местных выборах в объединенные территориальные общины на одном из избирательных участков пострадали два сотрудника полиции.