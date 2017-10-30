Главе Каталонии Пучдемону предъявили обвинения

Обвинения также выдвинуты другим членам распущенных Мадридом региональных администрации и парламента Каталонии. Как пояснил сегодня генеральный прокурор страны Хосе Мануэль Маса их обвиняют в мятеже, подстрекательстве к мятежу, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами.

При этом генпрокурор призвал суд вызвать обвиняемых для дачи показаний.

Он также напомнил, что за подготовку мятежа испанское законодательство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительство Испании в понедельник, 30 октября, призвало Конституционный суд страны немедленно отменить декларацию о независимости, которая была принято парламентом Каталонии в пятницу, 27 октября 2017 года.