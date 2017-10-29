12:45 29.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Во всех областях Украины проходят местные выборы

Сегодня в Украине проходят местные выборы объединенных территориальных общин, полиция патрулирует на всех участках. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

Во всех областях Украины проходят местные выборы

Избирательные участки открылись в девять утра, в это воскресенье. Только два села - Чайковичи и Матусовка открыли голосовательные кабинки с опозданием. На данный момент лишь один избирательный участок - в селе Софиевка Белозерского района Херсонской области не работает.

В полиции областей уже поступило около 71 сообщения о нарушении голосовательного процесса и различных "качелей", по которым уже возбудили шесть уголовных производств. Около пяти тыс полицейских в разных областях Украины проводят патрулирование избирательных участков.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко поведал о том, что под конец текущего года в нашей стране может быть 667 объединенных территориальных общин. 


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