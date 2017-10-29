Вашингтон и Сеул расширят военно-стратегическое сотрудничество

Такое решения было принято ввиду возможной ядерной угрозы со стороны Пхеньяна. Министр обороны США Джеймс Мэттис заверил руководство Сеула, что любая ракетная атака со стороны КНДР будет немедленно остановлена, а удар Пентагона и его союзников не заставят себя ждать. Любая эскалация со стороны Ким Чен Ына будет встречена массированным огнем со стороны США, подчеркнул министр.

Ранее США расширили санкции против Северной Кореи, были заморожены счета еще семерых высокопоставленных чиновников из Северной Кореи.

Как сообщалось в " УРА-Информ", глава Пентагона Джеймс Мэттис глубоко убежден, что Северная Корея создает ядерный арсенал для угрозы над другими катастрофами.