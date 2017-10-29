США намерена предоставить Украине летальное оружие

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

По мнению Волкера, поставки оружия Украине не должно быть противоречивым вопросом.

"Никто не переживает, когда кто-то защищается, если только это не агрессор, поэтому этот вопрос не должен быть таким спорным", - отметил он.

Как известно, против возможности поставки американского оружия Киеву резко выступает Москва.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин поделился видением вопроса о введении миротворческой миссии на востоке Украины со специальным представителем США Куртом Волкером .