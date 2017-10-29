15:45 29.10.2017 | Политика | Новости
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Ракеты КНДР угрожают Европе, - Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уверен, что дальность ракет Северной Кореи способна достичь европейского континента. 

Ракеты КНДР угрожают Европе, - Столтенберг

Об этом он заявил во время своего визита в Японию.

Столтенберг настаивает на том, чтобы Пхеньян немедленно прекратил разработку своей ядерной программы, в противном случае еще более жесткие санкции не заставят себя ждать. Однако, отмечает генсек, ракетные технологии несут угрозу не только в самом североазиатском регионе, но и всей Европе. 

"Мы готовы будет нанести как ответный, так и превентивный удар, если поступит конкретная информация об атаке с полуострова", - подчеркнул еврочиновник. Аналогичную позицию заняли и США, что недавно в своих словах подтвердил министр обороны америки Джеймс Мэттис.

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее в  Северной Корее провели учения населения на случай ядерной войны.


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