Ракеты КНДР угрожают Европе, - Столтенберг

Об этом он заявил во время своего визита в Японию.

Столтенберг настаивает на том, чтобы Пхеньян немедленно прекратил разработку своей ядерной программы, в противном случае еще более жесткие санкции не заставят себя ждать. Однако, отмечает генсек, ракетные технологии несут угрозу не только в самом североазиатском регионе, но и всей Европе.

"Мы готовы будет нанести как ответный, так и превентивный удар, если поступит конкретная информация об атаке с полуострова", - подчеркнул еврочиновник. Аналогичную позицию заняли и США, что недавно в своих словах подтвердил министр обороны америки Джеймс Мэттис.

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее в Северной Корее провели учения населения на случай ядерной войны.