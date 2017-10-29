Мэр Анкары подал в отставку по требованию Эрдогана

Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Как отмечается, Гёкчек является представителем правящей в стране Партии справедливости и развития. Кроме того, он возглавлял столицу Турции с 1994 года.

По словам мэра, он уходит в отставку с поста мэра Анкары не потому, что он не достиг успеха на этой должности. Прежде всего он выполняет требование Реджепа Тайипа Эрдогана. "Накануне Гечкек написал в своем микроблоге в Twitter, что сделает заявление в 14:00 в Анкаре на собрании митрополита муниципалитета города", - заявил он.

Кстати, в сентябре должность мэра Стамбула покинул Кадир Топбаш.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Турецкая республика просит Германию выдать 80 подозреваемых в связях с Гюленом. В Анкаре сделали запрос на выдачу 81 человека, которых турецкие власти подозревают в организации и причастности к попытке переворота в ночь с 16 на 17 июля.