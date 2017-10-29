13:45 29.10.2017 | Политика | Новости
100177563:roman

Лидер иракского Курдистана подал в отставку

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани уходит с политической арены. Об этом передает DW.

Лидер иракского Курдистана подал в отставку

Барзани принял такое решение, ввиду невозможности руководить страной по состоянию здоровья. Президент направил соответствующее письменное обращение в парламент автономии с просьбой об отставке, его будут рассматривать уже в этот понедельник. Однако истинные причины связаны с потерей политического авторитета лидера, так как курды вынуждены были покинуть богатый нефтью район Киркука и уступить его Багдаду.

Сам Барзани на протяжении долних лет возглавлял демократическое крыло курдов в парламенте, его поддерживал также турецкий президент Раджеп Эрдоган.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно власти Ирана решили закрыть свою наземную границу с Иракским Курдистаном.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив