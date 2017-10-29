09:23 29.10.2017 | Политика | Новости
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КНДР готовится к войне

В Северной Корее провели учения населения на случай ядерной войны. Об этом передает Daily Mail.

КНДР готовится к войне

В учениях было задействовано как гражданское население, так и сотрудники спецслужб, полиции, военные и обыкновенные чиновники. Для того, чтобы не привлекать авиацию противника был отработан специальный прием "затемнения", при котором у населения и ведомств отключают свет, дабы не привлекать внимание противника.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон полностью готов к ответу, в случае эскалации конфликта, однако его руководство будет делать все возможное дабы не перевести ситуацию на полуострове к критической "горячей" точки кипения. Вашингтон никогда не признает Северную Корею ядерной державой, подчеркнул министр.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно США отправили два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer на Корейский полуостров, где провели совместные учения с японскими и южнокорейскими военными самолетами вблизи КНДР..


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