КНДР готовится к войне

В учениях было задействовано как гражданское население, так и сотрудники спецслужб, полиции, военные и обыкновенные чиновники. Для того, чтобы не привлекать авиацию противника был отработан специальный прием "затемнения", при котором у населения и ведомств отключают свет, дабы не привлекать внимание противника.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон полностью готов к ответу, в случае эскалации конфликта, однако его руководство будет делать все возможное дабы не перевести ситуацию на полуострове к критической "горячей" точки кипения. Вашингтон никогда не признает Северную Корею ядерной державой, подчеркнул министр.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно США отправили два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer на Корейский полуостров, где провели совместные учения с японскими и южнокорейскими военными самолетами вблизи КНДР..