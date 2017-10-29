КИУ зафиксирован подвоз избирателей и попытки выдать бюллетени без паспорта

Представители правоохранительных органов составили соответствующий протокол. Как сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины, в Луганской области подвоз избирателей зафиксирована в Краснореченском районе.

Тут людей привозили на участки автобусами от имени одного из кандидатов. Наблюдатели сообщили об этом факте полицию.

В Херсонской области также был замечен подвоз людей, который сопровождался конфликтной ситуацией. Тут группа мужчин, представившиеся общественными активистами, на легковом автомобиле остановила автобус, который, по их словам, подвозил избирателей на участки.

В результате между ними возникла словесная перепалка, во время которой одна из пассажирок автобуса ударила человека, представившийся журналистом. Пострадавший вызвал полицию и был составлен акт о нападении на журналиста.

Вместе с тем наблюдатели общественной организации "Опора" сообщают о попытках выдать избирателям бюллетень без предъявления паспорта. По их данным, такие случаи с утра были зафиксированы на 7,4% УИК, где проходит голосование в частности в Сумской, Житомирской областях, а после обеда наблюдатели задокументировали попытку получить таким образом бюллетень в Ровенской области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине сегодня проходят местные выборы объединенных территориальных общин.