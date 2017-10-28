В Исландии проходят внеочередные парламентские выборы - ФОТО

В голосовании, которое продлится до 22.00 по местному времени, могут принять участие около 250 тысяч избирателей, сообщает Iceland Monitor. При этом сам окончательный подсчет голосов ожидается в рано утром в воскресенье, 29 октября 2017 года.

Согласно данным опроса, обнародованного накануне выборов, правоцентристское правительство, скорее всего, потеряет большинство, хотя Партия независимости претендует на самый высокий результат. Однако ее недавние партнеры по коалиции пользуются поддержкой лишь чуть более 1% избирателей.

В свою очередь, Левоцентристской оппозиции прогнозируют рост результатов, однако вместе эти силы все же не смогут сформировать большинство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 201 объединенной территориальной общине стартуют выборы во всех областях украинской страны. Выборы пройдут в рамках процесса децентрализации. Общий бюджет выборов составил почти 55 млн гривен.