Украина ратифицировала соглашение с США о сотрудничестве в сфере науки и технологий

Украина ратифицировала Соглашение с Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в сфере науки и технологий. Соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко сегодня, 28 октября.
Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
Примечательно, что документом возобновляется действие Соглашения между правительствами Украины и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий от четвертого декабря 2006 года.
Соглашение вступает в силу с даты получения американской стороной уведомления от украинской стороны о завершении всех необходимых внутригосударственных процедур.
Действие украинско-американского Соглашения будет возобновлено на период до мая 2019 года.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", посол Франции в Украине Изабель Дюмон поздравил депутатов Верховной Рады за принятое решение о продлении особого порядка самоуправления на оккупированных территориях востока Украины.