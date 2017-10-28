17:21 28.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина ратифицировала соглашение с США о сотрудничестве в сфере науки и технологий

Украина ратифицировала Соглашение с Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в сфере науки и технологий. Соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко сегодня, 28 октября.

Украина ратифицировала соглашение с США о сотрудничестве в сфере науки и технологий

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Примечательно, что документом возобновляется действие Соглашения между правительствами Украины и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий от четвертого декабря 2006 года.

Соглашение вступает в силу с даты получения американской стороной уведомления от украинской стороны о завершении всех необходимых внутригосударственных процедур.

Действие украинско-американского Соглашения будет возобновлено на период до мая 2019 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", посол Франции в Украине Изабель Дюмон поздравил депутатов Верховной Рады за принятое решение о продлении особого порядка самоуправления на оккупированных территориях востока Украины.


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