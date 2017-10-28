По делу о вмешательстве России в выборы в США выдвинули первые обвинения

Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным издания, обвинения пока остаются засекреченными, однако их могут раскрыть уже в ближайшее время после первых задержаний обвиняемых.

Отмечается также, что расследование осуществляется под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера. Следователи проверяют финансовые связи президента Дональда Трампа и его возможных соратников в России.

После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в выборах в Украине участие принять смогут примерно 1,3 миллиона граждан. Так, участие в выборах смогут принять примерно 4 процента всех избирателей страны.