В пятницу в Украину с визитом прибудет с Волкер, - Климкин

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер в пятницу, 27 октября, прибудет с визитом в Украину.
Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. Он рассказал, что в среду он с ним встречался в Берлине.
Я там же как провел ряд встреч с немецкими политиками. Во время встречи с Волкером обсуждались вопросы, в частности относительно мандата международной миротворческой миссии в Украине, - пояснил министр.
Он также отметил, что Украина продолжает настаивать на позиции о недопустимости стопроцентной легализации боевиков, которые находятся на Донбассе.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко намерен встретиться со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Вместе с тем, о дате такой встречи пока неизвестно.