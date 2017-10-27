В пятницу в Украину с визитом прибудет с Волкер, - Климкин

Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. Он рассказал, что в среду он с ним встречался в Берлине.

Я там же как провел ряд встреч с немецкими политиками. Во время встречи с Волкером обсуждались вопросы, в частности относительно мандата международной миротворческой миссии в Украине, - пояснил министр.

Он также отметил, что Украина продолжает настаивать на позиции о недопустимости стопроцентной легализации боевиков, которые находятся на Донбассе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко намерен встретиться со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Вместе с тем, о дате такой встречи пока неизвестно.