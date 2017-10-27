05:30 27.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100177406:Polishuk

В пятницу в Украину с визитом прибудет с Волкер, - Климкин

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер в пятницу, 27 октября, прибудет с визитом в Украину.

В пятницу в Украину с визитом прибудет с Волкер, - Климкин

Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. Он рассказал, что в среду он с ним встречался в Берлине.

Я там же как провел ряд встреч с немецкими политиками. Во время встречи с Волкером обсуждались вопросы, в частности относительно мандата международной миротворческой миссии в Украине, - пояснил министр.

Он также отметил, что Украина продолжает настаивать на позиции о недопустимости стопроцентной легализации боевиков, которые находятся на Донбассе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко намерен встретиться со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Вместе с тем, о дате такой встречи пока неизвестно.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив