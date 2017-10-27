11:43 27.10.2017 | Политика | Новости
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В Германии перенесли коалиционные переговоры

В Федеративной республике Германия отложили коалиционные переговоры из-за разногласий сторон по вопросу беженцев.

В Германии перенесли коалиционные переговоры

Об этом передает DW.

Камнем преткновения для формирования коалиции в этот раз стали дискуссии по поводу климата и беженцев, блоку Свободной демократической партии и Зеленым не нравиться позиция действующего канцлера Меркель, которая выступает за "свободные" границы.

Партийный блок ХДС / ХСС предлагает уменьшить миграционные потоки до 200 тыс человек, однако без привязки к основополагающему праву на убежище. Зеленые же предлагают уменьшить квоты для беженцев до 40 тыс человек, партия "Альтернатива для Германии" полностью выступила за запрет для въезда в государство.

Как сообщалось в " УРА-Информ", лидеры стран Евросоюза хотят ввести в ближайшие время для африканских мигрантов ввести систему идентификации.


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