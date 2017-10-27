Украину посетит глава МИД Испании

Так, А. Дастис прибудет в Украину с рабочим визитом. Министр иностранных дел Испании хочет 29-30 октября 2017 г. посетит Украину - с рабочим визитом. Такая информация содержится в сообщении украинского МИД.

29-30 октября испанский министр должен будет осуществить визит в нашу страну – говорится в сообщении. Он вместе с министром украинского МИД – П. Климкиным – должен будет на днях дать совместную пресс-конференцию.

Как сообщал УРА-Информ, 27-го октября Каталония провозгласила свою независимость от Испании – по итогам тайного голосования. При этом представители оппозиционных партий в данном голосовании участия не принимали.