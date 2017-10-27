22:42 27.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина призывает террористов прекратить блокировать КПВВ "Золотое"

Контактная группа в н.п. Минск в процессе заседания говорила о гуманитарной ситуации в Станице Луганской.

Украина призывает террористов прекратить блокировать КПВВ

Кроме того – речь также шла и про блокирование террористамиоткрытия КПВВ "Золотое". При помощи Facebook про это рассказала первый замглавы парламента Ирина Геращенко. Согласно ее сообщению – основными теми для обсуждения подгруппой 27-го октября стали неоткрытие пункта пропуска "Золотое" и ситуация в н.п. Станица Луганская.

Геращенко подчеркнула, что по результатам заседания наша страна призвала ОРДЛО прекратить блокирование открытия "Золотого", готового с марта 2016 г.

Как сообщал УРА-Информ, в "ЛНР" в октябре анонсировали открытие КПВВ "Золотое".


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