Украина призывает террористов прекратить блокировать КПВВ "Золотое"

Кроме того – речь также шла и про блокирование террористамиоткрытия КПВВ "Золотое". При помощи Facebook про это рассказала первый замглавы парламента Ирина Геращенко. Согласно ее сообщению – основными теми для обсуждения подгруппой 27-го октября стали неоткрытие пункта пропуска "Золотое" и ситуация в н.п. Станица Луганская.

Геращенко подчеркнула, что по результатам заседания наша страна призвала ОРДЛО прекратить блокирование открытия "Золотого", готового с марта 2016 г.

Как сообщал УРА-Информ, в "ЛНР" в октябре анонсировали открытие КПВВ "Золотое".