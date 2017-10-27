18:31 27.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100177487:mysnichenko

Турчинов распорядился об усилении безопасности воинов Донбасса

Секретарь СНБО нашей страны Александр Турчинов уже отдал распоряжение об усилении безопасности для бойцов Донбасса.

Турчинов распорядился об усилении безопасности воинов Донбасса

Речь – про безопасность военных, которые на Донбассе выполняют боевые задания. Турчинов сделал такое заявление в рамках совещания, которое прошло в зоне АТО. По его словам – с учетом серьезных потерь в течение суток – четверо погибших и столько же раненых – была поставлена задача по усилению для военных мер безопасности – в условиях провокаций террористов. Во время визита на Светлодарскую дугу Турчинов добавил, что террористы своих провокаций не прекращают.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе за последнюю неделю ранения получили шестеро гражданских.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив