Турчинов распорядился об усилении безопасности воинов Донбасса

Речь – про безопасность военных, которые на Донбассе выполняют боевые задания. Турчинов сделал такое заявление в рамках совещания, которое прошло в зоне АТО. По его словам – с учетом серьезных потерь в течение суток – четверо погибших и столько же раненых – была поставлена задача по усилению для военных мер безопасности – в условиях провокаций террористов. Во время визита на Светлодарскую дугу Турчинов добавил, что террористы своих провокаций не прекращают.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе за последнюю неделю ранения получили шестеро гражданских.