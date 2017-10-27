США предоставили Украине на сумму в один млрд долларов

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович.

Наибольшее количество денег пошло на покупку бронетехники, жилетов, а также учебных курсов. Причем курсы, по словам украинских генералов, наиболее эффективная часть помощи. Военной обучение составило львиную долю всех трат.

По словам посла, с помощью американского снаряжение украинские военные смогли показать себя с лучшей стороны на поле боя, особенно это было заметно в боях за Авдеевку, Донецкий аэропорт, а также населенные пункты Марьянки и Новотроицкого.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Украина и Соединенные Штаты Америки обсудили общую стратегию сотрудничества на фоне ядерной угрозы со стороны Пхеньяна.