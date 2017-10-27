12:23 27.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100177436:roman

США предоставили Украине на сумму в один млрд долларов

За три года войны на Донбассе Украина получила от Вашингтона помощи военным снаряжением на сумму в 750 млн евро.

США предоставили Украине на сумму в один млрд долларов

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович.

Наибольшее количество денег пошло на покупку бронетехники, жилетов, а также учебных курсов. Причем курсы, по словам украинских генералов, наиболее эффективная часть помощи. Военной обучение составило львиную долю всех трат.

По словам посла, с помощью американского снаряжение украинские военные смогли показать себя с лучшей стороны на поле боя, особенно это было заметно в боях за Авдеевку, Донецкий аэропорт, а также населенные пункты Марьянки и Новотроицкого.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Украина и Соединенные Штаты Америки обсудили общую стратегию сотрудничества на фоне ядерной угрозы со стороны Пхеньяна.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив