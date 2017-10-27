09:34 27.10.2017 | Политика | Новости
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США опубликовали часть документов по убийстве Кеннеди

Соединенные Штаты Америки рассекретили некоторые документы по убийству президента Джона Кеннеди в 1963 году.

США опубликовали часть документов по убийстве Кеннеди

На сайте Национальных архивов США в пятницу, 27 октября, впервые опубликованы около трех тысяч документов. Как пояснили в Белом доме, сейчас на сайте можно увидит 2891 документа.

Еще несколько тысяч будут опубликованы до конца апреля 2018 года.

Напомним, предыдущая часть документов была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов.

Как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп задержал выпуск некоторых материалов об убийстве 35-го американского лидера Джона Кеннеди, которые должны были опубликовать в четверг, 26 октября.


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