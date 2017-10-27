Сенат Испании отобрал автономию у Каталонии

Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, то за активацию статьи 155 Конституции проголосовали 214 депутатов. Против высказались 47 сенаторов, один воздержался.

Активация данной статьи Конституции Испании дает правительству полномочия "принимать все необходимые меры для принуждения" региона в условиях кризиса.

Принятое правительством Испании еще, 21 октября, решение о лишении полномочий каталонского правительства может вступить в силу 28 октября.

Помимо этого, сенаторы проголосовали за проведение в Каталонии в течение ближайших шести месяцев новых парламентских выборов, которые могут состояться уже в январе 2018 года.

Ранее сегодня парламент в Барселоне объявил о процессе создания независимого государства. Депутаты приняли резолюцию об учреждении "каталонской республики как независимого и суверенного государства", не указав срока его провозглашения.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", женералитет Каталонии только что провозгласил независимость от Испании. Каталонский парламентарии после проведения тайного голосования провозгласили свой новый статус - полная независимость от центрального управления Мадридом. Правда, в голосовании не участвовали представители оппозиционных партий.