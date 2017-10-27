08:59 27.10.2017 | Политика | Новости
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Россия всех ввела в заблуждение о масштабах учений Запад-2017 - НАТО

Североатлантический Альянс официально обвинил Россию в умышленном введении в заблуждение масштабов российско-белорусских военных учений Запад-2017.

Россия всех ввела в заблуждение о масштабах учений Запад-2017 - НАТО

Как сообщает Reuters, в пятницу утром, 27 октября, послы НАТО на встрече с постоянным представителем Российской Федерации Александром Грушко заявили, что Москва предоставила противоречивые данные о военных маневрах в Беларуси, Балтийском море, а также западной части России и Калининградской области.

Как пояснил после встречи журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, количество военнослужащих, который принимали участие в учениях, значительно превысило число, объявленное в начале учений, сценарий был другим, а географический охват был больше заявленного.

Вместе с тем Грушко заявил, что оценка НАТО ошибочна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее министр обороны Великобритании Майлк Фаллон заявил, что совместные военные российско-белорусские учения " Запад-2017" - это очередная провокация со стороны Российской Федерации.


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