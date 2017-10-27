12:43 27.10.2017 | Политика | Новости
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Рахой просит сенат приостановить автономию Каталонии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой обратился к сенату с просьбой об отмене автономного статуса Каталонии.

Рахой просит сенат приостановить автономию Каталонии

Об этом передает испанское издание El Pais.

Рахой выступил с речью в испанском парламенте, где вновь жестко раскритиковал действия каталонского Женералитета, которые он считает антиконституционными и недемократичными. Премьер также сетовал на абсолютное игнорирование Барселоной испанского законодательства.

Ранее Рахой ввел 155 статью Конституции, которая отменяет автономию региона. Статья никогда не принималась за всю историю существования Конституции с 1978 года.

В свою очередь, глава Каталонии Крлес Пучдемон призвал Мадрид к диалогу, а само решение о независимости отложить до проведения совместных переговоров.

Как сообщалось в " УРА-Информ", первого октября в Каталонии прошел референдум за независимость региона от Испании. Решение об отделении поддержали более 90% участников голосования. 


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