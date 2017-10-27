Президент наградил государственными наградами Умерова и Чийгоза

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Отмечается, указом президента за гражданское мужество и силу духа, проявленные в отстаивании государственности Украины, идеалов свободы и конституционных прав человека награждено орденом второй степени Умерова Ильми Рустемовича, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Кроме того, президент наградил орденом третьей степени Ахтема Чийгоза.

Напомним, Украина освободит всех заложников, а также вернет оккупирован Донбасс и незаконно аннексированный Крым. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с заместителями председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгоз.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз вернулись в Украину. Их рейс из Стамбула прибыл в аэропорт Борисполя.