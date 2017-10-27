12:15 27.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в пятницу встретится с Умеров и Чийгоз

В пятницу, 27 октября, президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с освобожденными накануне заместителями председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом.

Порошенко в пятницу встретится с Умеров и Чийгоз

Как сообщается пресс-служба Администрации президента, встреча назначена на четыре часа дня. Оно состоится в Администрации Президента Украины.

Напомним, освобождены Умерова и Чийгоз в пятницу 27 октября самолетом прибудут в международный аэропорт "Борисполь" в 13:50.

Как сообщал УРА-Информ, вчера они встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча состоялась в официальной резиденции президента Турции Ak Saray в Анкаре.

Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, поблагодарив президента Реджепа Тайипа Эрдогана за предпринятые усилия по их освобождению, обратились к нему с призывом помочь десяткам других незаконно преследуемых, арестованных и осужденных в Крыму крымских татар, украинцев, людей других национальностей.


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