19:17 27.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассказал об освобождении Крыма

Украина не планирует останавливаться лишь на вопросе освобождения Крыма.

Порошенко рассказал об освобождении Крыма

Такое заявление сделал глава украинского государства Петр Порошенко – в рамках проведения встречи с замглавы Меджлиса крымскотатарского народа – А.Чийгоз и И. Умеровым. По словам Порошенко – Украина не остановится лишь на вопросе освобождения полуострова.

Еще Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН наша страна выдвинула инициативу образования "Друзей освобожденного Крыма". Также страна ведет работу в международных судах. Уже есть решение, обязывающее Россию возобновить работу Меджлиса, и мы не сдадимся - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, Чийгоз и Умеров прибыли в Киев.


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