21:33 27.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко назвал приоритеты Украины

Глава украинского государства отметил, что сейчас обсуждает вопрос касательно освобождения заложников.

Порошенко назвал приоритеты Украины

Данный вопрос - один из первых – на встрече с мировыми лидерами. Работа по освобождению всех заложников с оккупированных Россией территорий – это один из первых приоритетов нашей страны. Такие данные в ходе встречи с освобожденными замглавы Меджлиса крымскотатарского народа И. Умеровым и А. Чийгозом распространил Петр Порошенко.

Он также подчеркнул, что сейчас упорная работа по освобождению заложников, где бы они ни находились - или в Крыму, или на Донбассе, или в российских тюрьмах – это один из наших приоритетов.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко заявлял, что вопрос освобождения заложников заходит в тупик.


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