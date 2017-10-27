Назарбаев велел перевести алфавит с кирилицы на латиницу

Президент страны Нурсултан Назарбаев в пятницу утром, 27 октября, подписал указ о начале мероприятий по поэтапному переводу казахского языка на латиницу. Как сказано сайте главы государства, для этого Назарбаев поручил правительству создать Национальную комиссию. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию президента Республики Казахстан.

Назарбаєв также поручил правительству утвердить уже подготовленный проект нового казахского алфавита.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, о намерении перевести казахский язык с кириллицы на латиницу президент Казахстана заявил в апреле. Обязательному переводу будут подлежать книги, документы и периодические издания.