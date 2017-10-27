КНДР создает ядерный арсенал, чтобы угрожать катастрофой, - Мэттис

Об этом передает Agence France-Presse.

По его словам, в КНДР это прежде всего репрессивный режим, который сковывает свой народ, лишая его свободы, благосостояния и человеческого достоинства в поисках ядерного оружия и средств его доставки. В частности, все это делается, чтобы угрожать другим катастрофой.

Также Мэттис отметил, что Белый дом стремится к дипломатическому решению северокорейской проблемы. Вместе с тем США готовы к военным мерам, если КНДР не прекратит разработку ракет с ядерной боеголовкой, которые потенциально могут поразить целое американское государство.

Напомним, как сообщил ранее "УРА-Информ", в Северной Корее несколько ракет переместили из центра разработок в Пхеньяне, что может говорить о подготовке нового испытания. По данным отчета разведки не уточняется, куда переместили ракеты.