17:23 27.10.2017 | Политика | Новости
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Каталония провозгласила независимость

Женералитет Каталонии только что провозгласил независимость от Испании. Об этом передает El Pais.

Каталония провозгласила независимость

Каталонский парламентарии после проведения тайного голосования провозгласили свой новый статус - полная независимость от центрального управления Мадридом. Правда, в голосовании не участвовали представители оппозиционных партий.

Такие действия каталонский глава Карлес Пучдемон предпринял в связи с подготовкой Мадрида процесса лишения региона автономии и введения прямого управления центральной администрации.

Сегодня утром премьер-министр Испании Марианно Рахой попросил сенат проголосовать за приостановку действия автономного статуса Каталонии, а также напомнил о нарушении каталонскими чиновниками решений Конституционного суда.

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее Конституционный суд Испании приостанавливал действие каталонского закона о референдуме.


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