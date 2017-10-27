Каталония провозгласила независимость

Каталонский парламентарии после проведения тайного голосования провозгласили свой новый статус - полная независимость от центрального управления Мадридом. Правда, в голосовании не участвовали представители оппозиционных партий.

Такие действия каталонский глава Карлес Пучдемон предпринял в связи с подготовкой Мадрида процесса лишения региона автономии и введения прямого управления центральной администрации.

Сегодня утром премьер-министр Испании Марианно Рахой попросил сенат проголосовать за приостановку действия автономного статуса Каталонии, а также напомнил о нарушении каталонскими чиновниками решений Конституционного суда.

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее Конституционный суд Испании приостанавливал действие каталонского закона о референдуме.