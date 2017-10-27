Британия обвинила РФ в подрыве усилий по расследованию химатаки в Сирии

Российская Федерация подрывает международные усилия по расследованию химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
По словам министра, Россия неоднократно пыталась сорвать предпринятые усилия по установлению истины об атаке в Хан-Шейхуне.
Отметим, данное заявление Джонсон сделал после обнародования доклада Организации по запрещению химического оружия, которая возлагает ответственность за применение зарина в Хан-Шейхуне на режим президента Сирии Башара Асада.
"Все, чего можно добиться подобным поведением, - это подорвать глобальный консенсус против применения химического оружия. Я призываю Россию перестать прикрывать своего отвратительного союзника и оставаться приверженной своим обязательствам, чтобы химического оружие больше никогда не применялось", - добавил Джонсон.
Как сообщалоь ранее в "УРА-Информ", советник британского премьер-министра Терезы Мэй по вопросам ЕС Оливер Роббинс заявил, что Британия готова расплатиться ЕС за выход по результатам Brexit. По словам Роббинса, эта сумма реально завышена, а Брюссель лишний раз желанием наказать государство за прекращение членства.