Британия обвинила РФ в подрыве усилий по расследованию химатаки в Сирии

По словам министра, Россия неоднократно пыталась сорвать предпринятые усилия по установлению истины об атаке в Хан-Шейхуне.

Отметим, данное заявление Джонсон сделал после обнародования доклада Организации по запрещению химического оружия, которая возлагает ответственность за применение зарина в Хан-Шейхуне на режим президента Сирии Башара Асада.

"Все, чего можно добиться подобным поведением, - это подорвать глобальный консенсус против применения химического оружия. Я призываю Россию перестать прикрывать своего отвратительного союзника и оставаться приверженной своим обязательствам, чтобы химического оружие больше никогда не применялось", - добавил Джонсон.

Как сообщалоь ранее в "УРА-Информ", советник британского премьер-министра Терезы Мэй по вопросам ЕС Оливер Роббинс заявил, что Британия готова расплатиться ЕС за выход по результатам Brexit. По словам Роббинса, эта сумма реально завышена, а Брюссель лишний раз желанием наказать государство за прекращение членства.