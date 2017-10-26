09:54 26.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Волкер и Климкин обсудили Минские договоренности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поделился видением вопроса о введении миротворческой миссии на востоке Украины со специальным представителем США Куртом Волкером .

Волкер и Климкин обсудили Минские договоренности

Об этом Волкер сообщил в Twitter.

Волкер остался доволен встречей, так как было оговорено множество путей реализации позиции Волкера и США в ходе Минских договоренностей. Очень важно, чтобы Вашингтон присоединился в процессу по урегулированию ситуации на Донбассе, так как это ускорит и переговорный процесс.

Кроме того, украинский президент Петр Порошенко также планирует провести личную встречу с Волкером, где обсудит возможность освобождения украинских заложников, а также политических заключенных.

Ранее Волкер и помощник президента РФ В.Сурков в Белграде обсудили перемирие на Донбассе.

Как сообщалось в " УРА-Информ", украинский президент обязательно поднимет вопрос освобождения крымских политзаключенных Кремля.


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