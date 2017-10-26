Волкер и Климкин обсудили Минские договоренности

Об этом Волкер сообщил в Twitter.

Волкер остался доволен встречей, так как было оговорено множество путей реализации позиции Волкера и США в ходе Минских договоренностей. Очень важно, чтобы Вашингтон присоединился в процессу по урегулированию ситуации на Донбассе, так как это ускорит и переговорный процесс.

Кроме того, украинский президент Петр Порошенко также планирует провести личную встречу с Волкером, где обсудит возможность освобождения украинских заложников, а также политических заключенных.

Ранее Волкер и помощник президента РФ В.Сурков в Белграде обсудили перемирие на Донбассе.

Как сообщалось в " УРА-Информ", украинский президент обязательно поднимет вопрос освобождения крымских политзаключенных Кремля.