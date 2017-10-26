Власти Багдада требуют аннулировать результаты курдского референдума

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади поставил жесткий ультиматум для Эрбиля - полностью отменить результаты референдума.
Об этом передает информационное агентство Reuters.
Премьер настаивает на том, чтобы курдское меньшинство строго придерживалось Конституции страны, так как автономия продолжает оставаться частью Ирака. Курдское руководство готово идти на переговоры с Багдадом, курдские власти предложили "заморозить" результаты референдума до полного согласования отделения региона по основному закону.
В заявлении курдов содержится призыв к немедленному прекращению огня и остановке всех военных операций в Северном регионе, а также не занимать территорий автономии.
Напомним, что ранее войска Ирака обстреляли позиции "Пешмерги" на границах автономии.
Как сообщалось в " УРА-Информ", на референдуме за независимость области от Багдада проголосовало около 90 процентов курдов и все "за".