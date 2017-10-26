Умеров намерен через некоторое время попытается вернуться в Крым

Как заявил в четверг, 26 октября, на брифинге в Анкаре, освобожденный из российского плена лидер Меджлиса, он не давал никаких обещаний и гарантий, что не буду делать таких попыток. Он также рассказал, что им не рассказывали о переговорном процессе и до конца они не знают, что ждет их, если они все таки попытаются пересечь контрольный пункт между Херсонской областью и Крымом.

Вместе с тем он Умеров заверил, что где-то через неделю таки попытается вернутся в Крым.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, освобожденные лидеры Меджлиса Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз вылетают из Турции в Киев сегодня, 26 октября 2017 года. Кроме того, председатель Меджлиса Рефат Чубаров подчеркнул, что сразу же после прилета Умерова и Чийгоза в Киев состоится пресс-конференция.