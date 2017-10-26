Умеров и Чийгоз в четверг в 13:30 вылетят в Киев

Их самолет из Турции вылетает в 13:30 по киевскому времени. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила дочка Умерова Айше.

В свою очередь, председатель Меджлиса Рефат Чубаров подчеркнул, что сразу же после прилета Умерова и Чийгоза в Киев, состоится их пресс-конференция.

Скорее вмего это будет в аэропорту "Борисполь" поздно вечером, - отметил он, добавив, что точное время и место будут известны позже.

Напомним, 11 сентября российский суд приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима. 27 сентября Симферопольский районный суд вынес приговор по делу Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.

25 октября Чийгоза и Умерова из России отправили в Турцию

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в среду вечером, 25 октября, провел телефонный разговор с освобожденными из российской тюрьмы крымско-татарским общественными деятелями.