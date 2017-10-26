08:32 26.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина подала второй иск в ЕСПЧ против России

Украина в среду, 25 октября, подала в Европейский суд по правам человека второй иск против Российской Федерации.

Украина подала второй иск в ЕСПЧ против России

Иск связан с событиями на Донбассе. Как сообщает министр юстиции Украины Павел Петренко, иск содержит более ста показаний свидетелей с большим количеством документов. В нем Украина обвиняет Москву в похищении на Донбассе детей-сирот и в вывозе их на российскую территорию.

Министр также подчеркнул, что это уже второй иск, связанный с событиями на Донбассе. Украина ведет большую судебную войну против России, - заверил Петренко, добавив, что есть ряд дел и в Международном суде ООН в Гааге. В апреле этот суд удовлетворил требование Киева о введении временных обеспечительных мер в отношении России, - напомним гдава ведомства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Россия может заморозить свое участие в Европейском суде по правам человека и сократить взносы в Совет Европы.


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